Gestrandete Kleine Schwertwale in Tasmanien (Jocelyn Flint / Jocelyn Flint / AP / d / Jocelyn Flint)

Etwa 136 seien noch am Leben, teilte das Umweltministerium in Hobart mit. Es gebe aber kaum noch Hoffnung, die Tiere zu retten. Aufgrund ungünstiger Strömungs- und Wetterbedingungen sei es bisher nicht gelungen, sie zurück in tiefere Gewässer zu bringen.

Kleine Schwertwale sind mit durchschnittlich sechs Metern Länge eine der größten Delfinart der Welt. Warum Meeressäuger stranden, ist ungeklärt.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.