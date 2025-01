Bundestagsabstimmung

Demonstration zur Migrationspolitik in Hamburg (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

In Hamburg gingen laut Polizei mehr als 25.000 Menschen auf die Straße. In Erfurt, wo Unionskanzlerkandidat Merz eine Wahlkampfveranstaltung abhielt, protestierten nach Polizeiangaben etwa 1.500 Menschen. Auch in Magdeburg gab es eine Kundgebung.

Für das Wochenende sind weitere Proteste geplant. In Leipzig ist eine Kundgebung unter dem Motto "Brandmauer statt Brandstifter" angemeldet. Ähnliche Aufrufe gibt es zum Beispiel in Mannheim, Köln, Stuttgart und Hildesheim.

Bereits nach der ersten Abstimmung im Bundestag am Mittwoch über Anträge der Union zur Migrationspolitik waren bundesweit tausende Menschen auf die Straße gegangen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.