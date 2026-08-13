Waldbrand in Griechenland

Innerhalb weniger Stunden nach Ausbruch des Feuers hatten sich die Flammen den Ferienorten Siviri und Fourka auf der Halbinsel Chalkidiki genähert und den Landweg abgeschnitten, wie der Sender ERT meldet. Die Touristen seien mit Booten der Küstenwache und von Privatleuten evakuiert worden. Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehr durch starken Wind erschwert. Mehrere Flugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz.
In weiten Teilen Griechenlands herrscht eine hohe Waldbrandgefahr. Nordwestlich von Athen hatte ein Feuer in den vergangenen Tagen mehr als 110 Quadratkilometer Kiefernwald, Buschgebiet und landwirtschaftliche Flächen zerstört.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.