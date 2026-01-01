Feuerwerksraketen erleuchten in der Silvesternacht den Himmel über München ( dpa / Peter Kneffel)

Dort war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. Etwa 15 Beamte seien leicht verletzt worden, viele erlitten den Angaben zufolge Knalltraumata durch Böllerexplosionen. Auch aus Hamburg und Leipzig wurden Zwischenfälle gemeldet. In Bielefeld starben laut Polizei zwei 18-Jährige durch selbst gebaute Böller. In mehreren Bundesländern gibt es Berichte über Brände, die durch Pyrotechnik ausgelöst wurden. Vielerorts feierten die Menschen friedlich den Jahreswechsel. Große öffentliche Partys gab es unter anderem in Berlin, Hamburg und München.

Weltweit gab es große Partys und Lichtershows zu Beginn des neuen Jahres. So versammelten sich zehntausende Menschen in der britischen Hauptstadt London, um ein Feuerwerk am Riesenrad London Eye zu sehen. Auch rund um den Triumphbogen in Paris feierten Hunderttausende. In Metropolen wie New York und Rio de Janeiro waren schon Stunden vor dem Jahreswechsel zahlreiche Menschen auf den Straßen unterwegs.

