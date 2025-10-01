Weltgesundheitsorganisation

Seit Beginn der Epidemie in der Provinz Kasai Anfang September seien 64 bestätigte Infektionsfälle verzeichnet worden, teilte WHO-Chef Ghebreyesus mit. Die WHO schätze das Risiko einer landesweiten Ausbreitung als hoch ein.
Gegen die aktuelle Variante des Ebola-Virus gibt es mittlerweile einen Impfstoff. Seit Mitte September läuft eine Impfkampagne. Der aktuelle Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist bereits der 16. in dem zentralafrikanischen Land. Der bislang verheerendste ereignete sich zwischen 2018 und 2020, damals starben rund 2300 Menschen.
