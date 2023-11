Viele Afghanen haben Pakistan bisher wieder verlassen. (Archivbild) (AP/dpa/Fareed Khan)

Das teilten die pakistanischen Behörden mit. Die Hilfsorganisation Save the Children wies darauf hin, dass viele der Betroffenen nach wie vor in provisorischen Flüchtlingslagern an der Grenze unterkommen und dort in Zelten übernachten müssen. Save the Children warnte vor der Ausbreitung von Krankheiten, gerade unter Kindern.

Die pakistanische Regierung hatte Flüchtlingen ohne Aufenthaltsgenehmigung eine Ausreisefrist bis Anfang November gesetzt. In der Folge begannen die Behörden, Ausländer ohne Papiere festzunehmen oder abzuschieben. In Pakistan lebten zuletzt etwa 4,4 Millionen afghanische Geflüchtete - 1,7 Millionen davon ohne gültige Papiere.

