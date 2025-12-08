Neuer Höchststand

Bei der Wahl in Hongkong gab es Unmengen ungültiger Stimmzettel. (picture alliance / Sipa USA | Nexpher Images)

Insgesamt habe man mehr als 41.000 gezählt, berichteten Hongkonger Medien. Das entspreche rund drei Prozent aller abgegebenen Stimmen. Politische Beobachter werteten diese hohe Zahl und die geringe Wahlbeteiligung von knapp 32 Prozent als Zeichen des Protests gegen China. Viele Menschen äußerten sich zudem unzufrieden über den Umgang der Stadtregierung mit dem verheerenden Brand eines Hochhauskomplexes Ende November mit mehr als 150 Toten.

Zur Wahl antreten durften ausschließlich Kandidaten, die von der Kommunistischen Partei Chinas genehmigt worden waren. 20 von ihnen ziehen ins Parlament ein. Die übrigen 70 Sitze werden von einem china-treuen Komitee sowie von Industrievertretern vergeben.

