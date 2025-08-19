Das teilte ein Vertreter des amerikanischen Außenministeriums mit. Demnach wurden rund 4.000 Visa aufgrund von Straftaten wie Körperverletzung entzogen. Weitere 200 bis 300 Visa seien wegen der Unterstützung von Terrorismus widerrufen worden.
Die Maßnahme ist Teil eines härteren Vorgehens der US-Regierung gegen ausländische Studenten, insbesondere im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Protesten. Kritiker bezeichnen das Vorgehen als Angriff auf die im ersten Verfassungszusatz verankerte Meinungsfreiheit.
