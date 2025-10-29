Rio de Janeiro

Mitarbeiter eines Krankenhauses versorgen einen Verletzten. (AP / Silvia Izquierdo)

Unter den Toten sind nach Angaben der Regionalregierung vier Polizisten und laut Medienberichten auch unbeteiligte Zivilisten. Bei dem Großeinsatz in den Favelas Alemão und Penha im Norden von Rio wurden demnach 81 mutmaßliche Mitglieder des sogenannten "Comando Vermelho" festgenommen, darunter mehrere Anführer. Rund 2.500 Polizisten waren an der Operation beteiligt, bei der auch Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge zum Einsatz kamen. Gangmitglieder steckten Barrikaden in Brand, warfen mit Hilfe von Drohnen Sprengsätze ab und eröffneten das Feuer auf die Polizei.

