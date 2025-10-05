Nepal und Indien

Wie die zuständigen Behörden mitteilten, gab es in Nepal die meisten Opfer in der Region Ilam im Osten des Landes. Durch die heftigen Regenfälle seien Straßen überflutet und Brücken weggespült worden.
Auf der tibetischen Seite des Mount Everest sind chinesischen Staatsmedien zufolge fast 1.000 Menschen in Bergsteigerlagern von einem Schneesturm eingeschlossen. Schneemassen blockierten die Zufahrtsstraßen und Wege zu den Zeltlagern in dem auf über 4.900 Metern Höhe gelegenen Gebiet. Rettungsmannschaften und hunderte Dorfbewohner seien im Einsatz, um die Wege freizuräumen.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.