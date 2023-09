Stundenlöhne

Stundengenaue Arbeitszeiterfassung (Symbolbild zur Illustration des Themas) (imago / photothek)

Das seien gut 21,5 Millionen Beschäftigte gewesen, meldet das RedaktionsNetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes, die die Linksfraktion im Bundestag in Auftrag gegeben habe. Zudem habe gut jeder Dritte weniger als 16 Euro erhalten, also rund 13.6 Millionen Beschäftigte. Weitere gut 6.6 Millionen hätten lediglich unter 13 Euro brutto pro Stunde verdient, was 16,7 Prozent entsprochen habe.

Die Zahlen basieren demnach auf einer Verdiensterhebung von Oktober 2022. Nicht eingeschlossen in den Daten seien die Löhne von Auszubildenden gewesen.

