Kinderarmut

Vielen von ihnen bleibe damit die Möglichkeit zu gesellschaftlicher Teilhabe verwehrt, heißt es im jüngsten Bericht des Kinderhilfswerks. Als Beispiele nannte Unicef fehlendes Geld für vollwertige Mahlzeiten oder ein zweites Paar Schuhe. Auch nähmen die Kinder kaum an Freizeitaktivtäten teil. Die ungleichen Voraussetzungen wirkten sich auf alle Lebensbereiche aus. So könne ein Viertel der Kinder nicht gut lesen. Als Konsequenz fordert Unicef gezielte Investitionen, um die Startbedingungen und Perspektiven benachteiligter Kinder zu verbessen.
Deutschland steht im internationalen Vergleich dem Bericht zufolge schlecht da, besser sei die Lage der Kinder etwa in Slowenien, Portugal und Finnland. Der Bericht zeigt zudem, dass in Deutschland 44 Prozent der von Armut betroffenen Kinder in überbelegten Wohnungen lebten, während mindestens 130.000 sogar wohnungslos seien.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.