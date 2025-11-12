Kinderarmut
Mehr als eine Million Kinder in Deutschland wachsen laut Unicef in Armut auf

In Deutschland wachsen laut Unicef mehr als eine Million Kinder in Armut auf.

    Ein Kind zählt kleines Taschengeld auf seiner Hand.
    Unicef schreibt im aktuellen Bericht, dass nach wie vor in Deutschland die familiäre Situation sehr stark über die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe der Kinder entscheidet. (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky )
    Vielen von ihnen bleibe damit die Möglichkeit zu gesellschaftlicher Teilhabe verwehrt, heißt es im jüngsten Bericht des Kinderhilfswerks. Als Beispiele nannte Unicef fehlendes Geld für vollwertige Mahlzeiten oder ein zweites Paar Schuhe. Auch nähmen die Kinder kaum an Freizeitaktivtäten teil. Die ungleichen Voraussetzungen wirkten sich auf alle Lebensbereiche aus. So könne ein Viertel der Kinder nicht gut lesen. Als Konsequenz fordert Unicef gezielte Investitionen, um die Startbedingungen und Perspektiven benachteiligter Kinder zu verbessen.
    Deutschland steht im internationalen Vergleich dem Bericht zufolge schlecht da, besser sei die Lage der Kinder etwa in Slowenien, Portugal und Finnland. Der Bericht zeigt zudem, dass in Deutschland 44 Prozent der von Armut betroffenen Kinder in überbelegten Wohnungen lebten, während mindestens 130.000 sogar wohnungslos seien.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.