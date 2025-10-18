Wehrdienst-Debatte

Hinweisschild einer Beratungsstelle zur Kriegsdienstverweigerung (Archivbild) (dpa/picture-alliance/Jens Kalaene)

Es falle auf, dass sich etwa Eltern besorgt zeigten bezüglich einer möglichen Wiedereinführung einer Wehrpflicht oder eines neuen Wehrdienstes, sagte der Sprecher der "Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden", Junker, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch von jungen Menschen, die womöglich bald wieder wehrpflichtig wären, Reservisten sowie aktiven Soldaten nähmen die Anfragen zu. Einen starken Anstieg verzeichnet nach eigenen Angaben auch die "Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen".

Im September habe die Homepage 125.000 Aufrufe registriert, während es noch im August rund 55.000 und im Mai erst 24.000 gewesen seien. Zudem verzeichne man steigende Mitgliederzahlen.

