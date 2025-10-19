Messe-Bilanz

Der Frankfurter Buchmesse 2025 (IMAGO / pictureteam / Matthias Gränzdörfer)

Zum Abschluss der fünf Messetage meldeten die Veranstalter in allen Kategorien höhere Zahlen als im Vorjahr. So kamen mehr Privatleute und Fachbesucher, es gab mehr Aussteller und mehr Journalisten in den Hallen. Buchmesse-Direktor Boos sagte, die Veranstaltung habe gezeigt, dass Literatur Menschen verbinde, Widersprüche aushalte und neue Perspektiven eröffne.

Zum ersten Mal durften Leser in diesem Jahr bereits den ganzen Freitag - und damit drei volle Tage - auf die Frankfurter Buchmesse. Anders als früher konnte man zudem fast überall und von Anfang an Bücher kaufen.

