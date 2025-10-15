Gesundheit

Eine Demenzkranke Frau legt die Karten eines Spiels zu dem Satz "wer bin ich" zusammen. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden im vergangenen Jahr knapp 62.000 Sterbefälle durch eine Demenzerkrankung registriert. Das waren 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr und 23 Prozent mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024. Demenz gehört laut Bundesamt seit Jahren zu den häufigsten Todesursachen bei Frauen. Auch bei Männern steigen die Zahlen.

Insgesamt sind die häufigsten Todesursachen nach wie vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.