Wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mitteilte, kamen rund 46.000 ausschließlich mit Batterien angetriebene Autos zusätzlich auf deutsche Straßen. Das sei ein Anstieg um fast 32 Prozent gegenüber dem September 2024.
Fast jeder zweite neu zugelassene PKW war mit einem Hybrid-Antrieb ausgestattet. Nach wie vor werden aber immer noch PKW mit Benzinantrieb am häufigsten neu angemeldet, allerdings mit rückläufiger Tendenz. Ihr Anteil betrug zuletzt knapp 27 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.