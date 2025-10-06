Mobilität
Mehr Elektroautos neu zugelassen - Marktanteil 19,3 Prozent

Jeder fünfte PKW, der im vergangenen Monat neu zugelassen wurde, war ein Elektroauto.

    Ein Elektroauto steht an einer Ladesäule.
    Es wurdn wieder mehr Elektroautos zugelassen. (Sven Hoppe/dpa)
    Wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mitteilte, kamen rund 46.000 ausschließlich mit Batterien angetriebene Autos zusätzlich auf deutsche Straßen. Das sei ein Anstieg um fast 32 Prozent gegenüber dem September 2024.
    Fast jeder zweite neu zugelassene PKW war mit einem Hybrid-Antrieb ausgestattet. Nach wie vor werden aber immer noch PKW mit Benzinantrieb am häufigsten neu angemeldet, allerdings mit rückläufiger Tendenz. Ihr Anteil betrug zuletzt knapp 27 Prozent.
