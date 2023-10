Sogenannte Reichsbürger

LKAs in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg berichteten über Razzien. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Landeskriminalämter und Generalstaatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg berichteten über Razzien. In Koblenz stehen seit Mai fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe vor dem rheinland-pfälzischen Oberlandesgericht. Die Anklage wirft ihnen unter anderem die Gründung einer Terrororganisation und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Sie sollen geplant haben, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auszulösen, um die Demokratie zu beseitigen und die Staatsgewalt zu übernehmen.

