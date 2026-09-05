Vor Wahl in Sachsen-Anhalt: Demokratiefestival in Magdeburg (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die größte Veranstaltung begann am Mittag in der Innenstadt von Magdeburg. Bei dem sogenannten Demokratiefest soll es Reden und Auftritte von bekannten Musikern geben. Wie der "Spiegel" berichtet, will auch CDU-Spitzenkandidat Schulze teilnehmen. Veranstaltungen der AfD sind ebenfalls angekündigt. Die Polizei ist laut Medienberichten mit rund 1.500 Beamten im Einsatz. Mehrere Parteien beenden heute ihren Wahlkampf mit prominenten Vertretern. Bei der AfD treten die Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla auf, bei der Linken unter anderem die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Reichinnek, und bei der SPD Generalsekretär Klüssendorf.

Die offiziellen Veranstaltungen zum Wahlkampfabschluss von Grünen, BSW und FDP gab es bereits in den vergangenen Tagen.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.