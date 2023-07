Am Mausoleum von Sajeda Seinab nahe Damaskus wurde ein Anschlag verübt. (imago images / rasoul / rasoul via www.imago-images.de)

Staatliche Medien berichteten, dass der in einem Wagen versteckte Sprengsatz in der Nähe des Mausoleums von Sajeda Seinab südlich von Damaskus explodiert sei. Ein Fernsehreporter sprach von bis zu sechs Toten. Zu dem Anschlag bekannte sich bislang niemand. Es war der zweite Anschlag in dieser Woche auf den Schrein. Bei einer Explosion am Dienstag waren zwei Menschen verletzt worden.

Derzeit suchen viele Schiiten den Schrein auf, um die Trauerzeit Aschura zu begehen. Sajeda Seinab ist die Enkelin des Propheten Mohammad, sie wird von schiitischen Muslimen verehrt. Ihr Grabmal ist Ziel vieler Wallfahrten.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.