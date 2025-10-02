Kritik an Fußball-WM

Die Proteste in Marokko gehen weiter und forderten erste Todesopfer. (Mosa'ab Elshamy / AP / dpa / Mosa'ab Elshamy)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur MAP berichtet, erschossen Sicherheitskräfte mindestens drei Demonstranten in der Stadt Leqliaa im Süden des Landes. Sie hätten zuvor versucht, eine Polizeiwache zu stürmen. Auch in anderen Städten kam es gestern erneut zu Ausschreitungen. Vermummte zündeten Polizeiautos an und plünderten Geschäfte. Die Proteste in Marokko hatten am Wochenende begonnen. Sie richten sich unter anderem gegen die Millionenausgaben für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Gefordert werden vor allem Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen.

