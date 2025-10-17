Polizei setzt Tränengas gegen Trauernde in einem Stadion bei Nairobi ein. (Kevin Midigo / ZUMA Press Wire / dpa / Kevin Midigo)

Tausende Menschen versammelten sich in einem Stadion in der Hauptstadt Nairobi, wo Odingas Leichnam aufgebahrt war. Als die Trauernden versuchten, näher an den Sarg zu gelangen, kam es zu chaotischen Szenen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Schüsse waren zu hören. Nach Angaben von örtlichen Medien kamen mindestens drei Menschen ums Leben. Odinga war am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Indien gestorben, wo er medizinisch behandelt worden war. Er hatte jahrzehntelang die kenianische Politik geprägt und galt als großer Rivale des derzeitigen Präsidenten Ruto.

Odinga war von 2008 bis 2013 Premierminister Kenias. Für heute wurde in dem ostafrikanischen Land ein nationaler Feiertag angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.