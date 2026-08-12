Einsätze der Feuerwehr

Kräfte der Feuerwehr sind bei einem Brand in einem Waldgebiet im Vogtlandkreis im Einsatz. (Mike Müller/dpa)

Der Brand erstrecke sich über sieben Hektar, hieß es. Wegen der Rauchs war die Bevölkerung von Plauen aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch im niedersächsischen Lingen ist die Feuerwehr aktiv. Dort ist ein Waldbrand ebenfalls unter Kontrolle. Im hessischen Dörnigheim mussten Einsatzkräfte ausrücken, um das Feuer in einem Stadtwald zu bekämpfen. In Baden-Württemberg konnten mehrere Brände weitgehend gelöscht werden.

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Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.