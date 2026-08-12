Einsätze der Feuerwehr
Mehrere Waldbrände in Deutschland

Der Waldbrand im Vogtlandkreis nahe der sächsischen Stadt Plauen ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle.

    Sachsen, Plauen: Kräfte der Feuerwehr sind bei einem Brand in einem Waldgebiet im Vogtlandkreis im Einsatz.
    Kräfte der Feuerwehr sind bei einem Brand in einem Waldgebiet im Vogtlandkreis im Einsatz. (Mike Müller/dpa)
    Der Brand erstrecke sich über sieben Hektar, hieß es. Wegen der Rauchs war die Bevölkerung von Plauen aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch im niedersächsischen Lingen ist die Feuerwehr aktiv. Dort ist ein Waldbrand ebenfalls unter Kontrolle. Im hessischen Dörnigheim mussten Einsatzkräfte ausrücken, um das Feuer in einem Stadtwald zu bekämpfen. In Baden-Württemberg konnten mehrere Brände weitgehend gelöscht werden.

    Weitere Informationen

    Waldbrände: Brandrauch – die unterschätzte Gefahr
    Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.