Energie
Mehrheit der EU-Länder stimmen für Ausstieg aus russischem Gas bis Ende 2027

Die EU-Länder wollen bis Ende 2027 kein Gas mehr aus Russland beziehen. Dafür stimmte eine Mehrheit der EU-Energieminister bei einem Treffen in Luxemburg. Sie billigten einen Gesetzentwurf der Kommission, der den schrittweisen Ausstieg aus russischen Gaslieferungen vorsieht.

    Gas-Tanks im russischen Kaliningrad
    Die EU-Länder planen einen schrittweisen Ausstieg aus russischen Gaslieferungen bis Ende 2027 (Archivbild). (picture alliance / dpa / Karpov Sergei)
    Die Slowakei und Ungarn, die noch große Mengen aus Russland beziehen, wurden überstimmt. Nach Angaben der EU-Kommission machten russisches Pipeline- und Flüssiggas im vergangenen Jahr rund 19 Prozent der Gasimporte in den 27 EU-Staaten aus. Nun muss über die Vorlage noch das Europaparlament entscheiden. Wird die Novelle verabschiedet, würde sie auch eine Wiederaufnahme von Gaslieferungen durch die Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 endgültig ausschließen.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.