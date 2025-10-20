Die Slowakei und Ungarn, die noch große Mengen aus Russland beziehen, wurden überstimmt. Nach Angaben der EU-Kommission machten russisches Pipeline- und Flüssiggas im vergangenen Jahr rund 19 Prozent der Gasimporte in den 27 EU-Staaten aus. Nun muss über die Vorlage noch das Europaparlament entscheiden. Wird die Novelle verabschiedet, würde sie auch eine Wiederaufnahme von Gaslieferungen durch die Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 endgültig ausschließen.
