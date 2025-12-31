Die weiteren Aussichten: Am Freitag verbreitet bewölkt, teils Regen oder Schnee. Nur ganz im Süden kaum Niederschlag. 2 bis 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: An den Alpen und im äußersten Südwesten nach Nebelauflösung sonnig, auch an der Ostsee Auflockerungen. Sonst stark bewölkt und teils Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Höchsttemperaturen -1 bis +7 Grad. Am Neujahrstag im Norden und in der Mitte bedeckt und zeitweise Regen, in den Mittelgebirgen Schnee. Im Süden heiter bis sonnig und trocken. 0 bis 7 Grad.