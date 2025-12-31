Wetter

Meist stark bewölkt, teils Regen, an den Alpen und im äußersten Südwesten auch sonnig

Das Wetter: An den Alpen und im äußersten Südwesten nach Nebelauflösung sonnig, auch an der Ostsee Auflockerungen. Sonst stark bewölkt und teils Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Höchsttemperaturen -1 bis +7 Grad. Am Neujahrstag im Norden und in der Mitte bedeckt und zeitweise Regen, in den Mittelgebirgen Schnee. Im Süden heiter bis sonnig und trocken. 0 bis 7 Grad.