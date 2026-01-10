Wetter
Meist trocken, im Süden und Osten Schneefall möglich

Das Wetter: In der Nacht im Süden und im Osten stark bewölkt und zeitweise Schneefall. Sonst trocken und gebietsweise klar. Tiefstwerte -2 bis -17 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tag vermehrt Auflockerungen, vor allem im Nordosten und Westen auch sonnig. -7 bis +1 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Montag in der Südwesthälfte bedeckt, teils Regen und Glatteisgefahr. In der Nordosthälfte anfangs trocken, später Schnee oder gefrierender Regen. -5 bis +9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.