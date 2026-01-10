Am Tag vermehrt Auflockerungen, vor allem im Nordosten und Westen auch sonnig. -7 bis +1 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Montag in der Südwesthälfte bedeckt, teils Regen und Glatteisgefahr. In der Nordosthälfte anfangs trocken, später Schnee oder gefrierender Regen. -5 bis +9 Grad.
