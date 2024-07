+++ Newsblog zur Parlamentswahl in Frankreich +++

Stichwahl in Frankreich (picture alliance / dpa / MAXPPP / Philippe Trias)

+++ Bei der Parlamentswahl haben die meisten Wahllokale um 18 Uhr geschlossen.

In den Großstädten bleiben sie noch bis 20 Uhr geöffnet. In Paris werden offenbar Ausschreitungen befürchtet. Auf der berühmten Pariser Einkaufsmeile Champs-Elysées wurden nach Angaben des Senders franceinfo bereits mehrere Geschäfte vorsorglich verbarrikadiert.

+++ Aus den Überseegebieten, die bereits gestern gewählt haben, liegen bereits Ergebnisse vor.

In Guadeloupe, Martinique und Guyana ging das links-grüne Wahlbündnis als Sieger aus der Wahl hervor - was jedoch nicht als nationale Tendenz gewertet werden kann. In Neukaledonien wurde erstmals seit 1986 ein Befürworter der Unabhängigkeit gewählt.

+++ Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Hofreiter, plädiert unabhängig vom Wahlausgang für eine enge Zusammenarbeit mit Frankreich.

Deutschland dürfe nicht den Fehler machen, Frankreich links liegen zu lassen, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Das gelte auch bei einem starken Abschneiden des Rassemblement National. Zwar solle man nicht mit Rechtsradikalen zusammenarbeiten. Aber das heiße, auf kommunaler Ebene und mit dem Präsidenten noch mehr zu machen sowie mit den demokratischen Kräften, die es weiter im französischen Parlament geben werde.

+++ Nicht nur in Frankreich steigt der Zuspruch für populistische Parteien.

Doch wie kann man Menschen zurückgewinnen, die sich von der Politik nicht gehört oder verstanden fühlen? Das ”Ringen um die Hoheit an den Stammtischen” ist Thema im "Wortwechsel" von Deutschlandradio Kultur.

+++ Marine Le Pen vom Rassemblement National ist verärgert über Frankreichs Fußball-Star Kylian Mbappé.

Die Franzosen hätten es satt, belehrt und beraten zu werden, wie sie wählen sollen, sagte die frühere RN-Vorsitzende dem Fernsehsender CNN. Mbappé hatte öffentlich dazu aufgerufen, einen Wahlsieg der rechtsnationalen Partei zu verhindern. Man dürfe nicht erlauben, dass Frankreich in die Hände dieser Leute falle, sagte der 25-Jährige.

+++ Nach ersten Zahlen aus Frankreich zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab.

Bis zum Mittag gaben laut offiziellen Angaben gut 26,6 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab - dies ist die höchste Beteiligung zu diesem Zeitpunkt seit 1981.

+++ Am Mittag gab Frankreichs Präsident Macron seine Stimme ab.

Für Macron steht viel auf dem Spiel. Sollte der Rassemblement National eine absolute Mehrheit erringen, stünde Macron unter dem politischen Zwang, erstmals einen Premierminister aus den Reihen der Partei - etwa RN-Chef Bardella - zu ernennen. Das wäre ein Einschnitt in der Geschichte des Landes und hätte auch für die europäische Politik große Auswirkungen. Damit gäbe es in Frankreich erstmals seit 1997 wieder eine sogenannte Kohabitation . Das bedeutet, dass Präsident und Premierminister unterschiedliche politische Richtungen vertreten.

+++ Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sieht die Autorität von Präsident Macron als "massiv beschädigt" an.

Röttgen sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, Macron sei bei der Bevölkerung extrem unbeliebt und habe für große Enttäuschung gesorgt. Er sei isoliert und treffe einsame Entscheidungen - so wie jene, auf einmal das Parlament aufzulösen. Das habe zu einer Stärkung der politischen Ränder geführt.

+++ Mit einem Großaufgebot der Polizei sollen mögliche Ausschreitungen am Wahltag verhindert werden.

Rund 30.000 Beamte sollen am Wahlabend die Sicherheit im Land gewährleisten. Die Stimmung ist angesichts der Polarisierung des Landes aufgeheizt. Innenminister Darmanin will am Abend allein in Paris und Umgebung 5.000 Polizisten einsetzen. Er wolle damit sicherstellen, dass die radikale Rechte und die radikale Linke die Situation nicht ausnutzten, um Chaos zu verursachen, sagte er.

+++ Die meisten Wahllokale in Frankreich schließen um 18 Uhr.

In den Großstädten dürfen die Bürgerinnen und Bürger noch bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Bald danach dürfte es die ersten Hochrechungen geben. In mindestens 50 Wahlkreisen wird mit einem sehr knappen Ausgang gerechnet. Gewählt wird nach Mehrheitswahlrecht - das heißt, dass der Gewinner in einem Wahlkreis in die Nationalversammlung einzieht. Die Stimmen des Verlierers werden nicht berücksichtigt.

+++ Mehr als 200 drittplatzierte Kandidatinnen und Kandidaten haben vor der Stichwahl ihre Bewerbung zurückgezogen.

Ihr Ziel ist es, einen Sieg von Bewerbern des Rassemblement National zu verhindern. Ob diese Strategie aufgeht, ist offen. Ebenfalls ungewiss ist es, wie nach der Wahl eine Regierung gebildet werden kann. Denn Bündnisse etwa zwischen dem Macron-Lager und dem Linksbündnis sind kaum zu erwarten.

+++ Die entscheidende Runde der Parlamentswahl in Frankreich hat begonnen.

Nachdem gestern bereits in den Überseegebieten abgestimmt wurde, wird heute im Kernland über die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung entschieden. Im ersten Wahlgang haben nur in 76 Wahlkreisen Kandidaten ein Mandat erringen können. In 501 von 577 Wahlkreisen gibt es dehalb heute eine Stichwahl, die über die Zusammensetzung des Parlaments entscheidet. In Runde eins war die rechtspopulistische Partei Rassemblement National stärkste Kraft geworden. Dahinter folgten das Linksbündnis sowie das Mitte-Lager von Präsident Macron.

