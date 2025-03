Italiens Premierministerin Meloni (Roberto Monaldo / AP)

Dies sei nötig, um offen darüber zu sprechen, wie man die Herausforderungen bewältigen wolle - angefangen bei der Ukraine, die man in den vergangenen Jahren gemeinsam verteidigt habe. Jede Spaltung verschaffe denjenigen Vorteile, die den Niedergang der westlichen Zivilisation herbeisehnten, so Meloni. Sie ist eine von wenigen Politikern in Europa, die an der Amtseinführung von Trump teilgenommen haben. Sie unterstützt die Ukraine zudem nachdrücklich.

Trump und der ukrainische Präsident Selenskyj waren gestern bei einem Treffen im Weißen Haus mit Blick auf den Ukraine-Krieg vor laufenden Kameras aneinandergeraten. Die eigentlich geplante Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens fand nicht statt.

Trump warf Selenskyj unter anderem mangelnden Respekt und mangelnde Dankbarkeit in Bezug auf die US-Militärhilfe im Krieg gegen Russland vor.

