Zollstreit

US-Präsident Donald Trump und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor dem Weißen Haus in Washington (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Tom Brenner)

Sie halte die Vereinigten Staaten für einen zuverlässigen Partner, sagte sie bei einem Treffen mit Präsident Trump im Weißen Haus in Washington. Meloni kündigte einen Gegenbesuch Trumps in Rom in naher Zukunft an. Bei dieser Gegenheit werde er auch die Möglichkeit einer Begegnung mit EU-Vertretern in Betracht ziehen, sagte Meloni. Bislang hat Trump noch nicht in ein Treffen etwa mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eingewilligt.

Melonis Besuch in der US-Hauptstadt wird als Versuch gewertet, den Dialog zu erleichtern und ihre guten Beziehungen zu Trump zu nutzen. Trump nannte Meloni einen ganz besonderen Menschen und eine Freundin.

