Feuerwerksraketen erleuchten in der Silvesternacht den Himmel über München ( dpa / Peter Kneffel)

In der Hauptstadt wurden mehr als 300 Menschen festgenommen, vor allem wegen gefährlicher Aktionen mit Böllern und Raketen. Etwa 15 Polizisten seien leicht verletzt worden, viele erlitten den Angaben zufolge Knalltraumata durch Böllerexplosionen, hieß es von der Berliner Polizei. Auch aus anderen Städten wie Hamburg und Leipzig meldeten die Behörden den Missbrauch von Feuerwerk. Im westfälischen Bielefeld starben laut Polizei zwei Männer durch selbst gebaute Böller.

Weltweit gab es große Partys und Lichtershows zu Beginn des neuen Jahres. So versammelten sich zehntausende Menschen in der britischen Hauptstadt London, um ein Feuerwerk am Riesenrad London Eye zu sehen. Auch rund um den Triumphbogen in Paris feierten Hunderttausende. In Metropolen wie New York und Rio de Janeiro waren schon Stunden vor dem Jahreswechsel zahlreiche Menschen auf den Straßen unterwegs.

