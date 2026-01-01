Feuerwerksraketen erleuchten in der Silvesternacht den Himmel über München ( dpa / Peter Kneffel)

Allein in der Hauptstadt war die Polizei mit einem Großaufgebot von 4.300 Beamten im Einsatz, auch um Brennpunktbereiche und Böllerverbotszonen zu überwachen. Es wurden mehr als 300 Menschen festgenommen, vor allem wegen gefährlicher Aktionen mit Böllern und Raketen. Etwa 15 Polizisten seien leicht verletzt worden, viele erlitten den Angaben zufolge Knalltraumata durch Böllerexplosionen. Auch aus anderen Städten wie Hamburg und Leipzig meldete die Polizei den Missbrauch von Feuerwerk.

Weltweit gab es große Partys und Lichtershows zu Beginn des neuen Jahres. So versammelten sich zehntausende Menschen in der britischen Hauptstadt London, um ein Feuerwerk am Riesenrad London Eye zu sehen. In Metropolen wie New York und Rio de Janeiro feierten schon Stunden vor dem Jahreswechsel zahlreiche Menschen auf den Straßen.

