Basilika Maria Maggiore

Der Sarg ist in der Basilika aufgebahrt. (IMAGO / Catholicpressphoto / IMAGO / ©Vatican Media / CPP)

Am Nachmittag wollen die Kardinäle das Grab besuchen. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wurde auf eigenen Wunsch in einem schlichten Grab bestattet. Die Basilika Santa Maria Maggiore in der Nähe des Hauptbahnhofs war die Lieblingskirche des Papstes in Rom. Dort hatte er sich bereits vor einigen Jahren seine Begräbnisstätte ausgesucht. Die meisten seiner Vorgänger liegen im Petersdom begraben.

Hunderttausende nahmen Abschied

Nach den Trauerfeierlichkeiten im Vatikan war der Sarg gestern vom Petersplatz mit dem Papamobil zur Basilika gefahren worden. Laut dem Vatikan säumten rund 150.000 Menschen die Straßen. Zuvor hatten auf dem Petersplatz mehrere hunderttausend Menschen Abschied von Franziskus genommen. Der Vatikan sprach von 250.000 Besuchern.

Der Dekan des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re, würdigte Franziskus in seiner Predigt als Brückenbauer. Er sagte, der Papst habe "unaufhörlich seine Stimme erhoben, um Frieden zu erbitten und zur Vernunft anzurufen". In Franziskus' Augen habe der Krieg bloß den Tod von Menschen, die Zerstörung von Häusern, Krankenhäusern und Schulen bedeutet. "Er ist für alle immer eine schmerzhafte und dramatische Niederlage".

Bundespräsident Steinmeier sprach im ARD-Fernsehen von einer "bewegenden, würdigen Trauerfeier". Der Papst habe die Menschen berührt und ihre Herzen geöffnet. Er habe Bescheidenheit Spontaneität und Humor vorgelebt. Sein tiefer Glaube und Barmherzigkeit hätten die Menschen überzeugt.

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs unter den Gästen

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs nahmen an der Trauerfeier teil. Darunter befanden sich neben Bundespräsident Steinmeier auch der scheidende Bundeskanzler Scholz, US-Präsident Trump und der argentinische Staatschef Milei. Argentinien ist das Heimatland des verstorbenen Papstes. Auch UNO-Generalsekretär Guterres, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Frankreichs Staatschef Macron und der britische Premier Starmer nahmen teil. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj war zugegen. Seine Teilnahme war bis zuletzt ungewiss.

Der Papst war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Weitere Informationen:

Diese Nachricht wurde am 27.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.