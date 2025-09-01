Nahost-Reise

Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Lars Castellucci (picture alliance / dts-Agentur / -)

Castellucci erklärte an die israelische Regierung gerichtet, die Versorgung der Menschen in dem Palästinensergebiet müsse sofort, umfassend und nachhaltig verbessert werden. Das Leid der Zivilbevölkerung sei unermesslich. Von der Hamas forderte der SPD-Politiker die unverzügliche und bedingungslose Freilassung der Geiseln.

Wie das Auswärtige Amt mitteilte, will Castellucci Angehörige der Geiseln treffen und sich im Westjordanland ein Bild von der menschenrechtlichen Lage machen. Außerdem ist ein Besuch des Auguste-Viktoria-Krankenhauses auf dem Ölberg im Osten Jerusalems geplant. Der Besuch beginnt den Angaben zufolge heute und dauert bis Donnerstag.

