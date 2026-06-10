Eine Drohne von Tytan Technologies (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Beide ⁠Unternehmen wollten heute eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen, berichtet die "Financial Times". Mercedes wolle die Fahrzeuge für ein mobiles System zur Abwehr von Drohnen liefern. Als Chassis für das Waffensystem sollten der Kleintransporter Sprinter sowie eine Militärversion des Geländewagens G-Klasse dienen.

Auch der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will das Rüstungsgeschäft zu einem weiteren Standbein machen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll ein Joint Venture mit dem US-israelischen Technologieunternehmen Ondas Drohnenabwehrsysteme vertreiben und später im industriellen Maßstab produzieren. Auf der Luftfahrtmesse ILA in Berlin solle eine Absichtserklärung über eine mögliche Zusammenarbeit mit ⁠einem ukrainischen ⁠Unternehmen bekanntgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.