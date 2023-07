Reaktion auf innerparteiliche Kritik

Gestern hatte Merz ebenfalls auf Twitter erklärt, das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betreffe die gesetzgebenden Körperschaften, also Europaparlament, Bundestag und Landtage. Die Kritik hatte sich daran entzündet, dass Merz zuvor im ZDF gesagt hatte, auf der kommunalen Ebene sei die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit fortgeschritten . Die Wahlen eines Landrats der AfD in Thüringen und eines Bürgermeisters der AfD in Sachsen-Anhalt seien demokratische Entscheidungen. Das habe man zu akzeptieren. Natürlich müsse in den Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestalte.