Die Flagge der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft MERCOSUR. (IMAGO / SNA / IMAGO)

Bundeskanzler Merz sagte in Brüssel, der Weg für Mercosur sei frei. Die Staats- und Regierungschefs hätten zugestimmt, dass das Abkommen einen Tag nach dem nächsten EU-Gipfel im Dezember ratifiziert werde.

Anders äußerte sich der französische Präsident Macron, dessen Regierung Mercosur kritisch gegenübersteht. Er sagte, die finalen Arbeiten an dem Abkommen seien noch im Gange.

Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen handelt es sich bei der von Merz angesprochenen Autorisierung der Unterzeichnung lediglich um einen formellen Schritt, um die Ratifizierung zu ermöglichen. Eine finale Einigung der Mitgliedstaaten stehe jedoch weiterhin aus, heißt es.

Die jahrzehntelangen Verhandlungen der EU mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay sind bereits seit einigen Jahren abgeschlossen und von der EU-Kommission gebilligt worden. Für die Ratifizierung ist eine Mehrheit unter den 27 EU-Staaten nötig sowie die Zustimmung des Europäischen Parlaments.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.