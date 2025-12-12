(R-L) Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler, und Wolodymyr Selenskyj, Praesident der Ukraine, aufgenommen im Rahmen einer Pressekonferenz. (IMAGO / photothek)

Ein Sprecher der Bundesregierung teilte mit, am Abend würden zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato zu den Unterredungen hinzustoßen.

Russland hat unterdessen den Vorschlag aus Kiew abgelehnt, die ukrainische Bevölkerung über Gebietsabtretungen im Donbass entscheiden zu lassen. Es handele sich um russisches Territorium, sagte der außenpolitische Berater von Staatschef Putin, Uschakow, mit Blick auf die Annexion von 2022. Damals hatte Russland wenige Monate nach Beginn seines Angriffskrieges Teile des Donbass sowie die Regionen Cherson und Saporischschja völkerrechtswidrig in sein Staatsgebiet aufgenommen.

