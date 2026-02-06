Bei seinem Besuch in der Hauptstadt Abu Dhabi sagte er, Deutschland sei bereit, außen- und wirtschaftspolitisch enger mit dem Land zusammenzuarbeiten, bis hin zu einem möglichen Freihandelsabkommen zwischen dem arabischen Land und der EU. Merz erklärte weiter, die Golfstaaten insgesamt erwarteten, dass Deutschland in Europa eine führende Rolle einnehme. Er habe zugesagt, dass er dies zusammen mit den europäischen Partnern besprechen werde. Deutschland könne vor allem anbieten, was derzeit in einer Welt großer Unsicherheiten gesucht werde, nämlich Verlässlichkeit und Stetigkeit in den bilateralen Beziehungen. Seine Besuche in Saudi-Arabien, Katar und den Emiraten hätten ihm gezeigt, welch großes Potenzial Deutschland habe. Es werde sehr stark auf Deutschland geschaut.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.