Bundeskanzler Merz spricht bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. (Kay Nietfeld/dpa)

Er teile in vollem Umfang die Sorge um die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden, sagte Merz bei einer Anhörung im Bundestag. Für die meisten Menschen finde Demokratie auf der kommunalen Ebene statt. Mit Blick auf die morgigen Beratungen mit den Ministerpräsidenten nannte der Kanzler mögliche Kostensenkungen bei bestimmten Sozialgesetzen. Er wolle sich auf Einsparungen in der Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe verständigen.

Gleichzeitig bezeichnete es Merz als oberstes Ziel, Familien zu helfen - vor allem dann, wenn sie mit Menschen mit Behinderungen umzugehen hätten. Diejenigen, die Hilfe von der Solidargemeinschaft benötigten, sollten diese auch in Zukunft erhalten, so der Kanzler.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.