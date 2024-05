Der CDU-Vorsitzende Merz hat die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für Europa betont. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

In diesen schwierigen Zeiten müsse von dem Staatsbesuch ein klares Signal ausgehen, sagte Merz dem RBB. Er forderte konkrete Vereinbarungen, nicht nur eine Absichtserklärung. Merz betonte, Deutschland und Frankreich seien die Motoren der europäischen Einigung.

Macron wird morgen zu Beginn seines dreitägigen Besuchs von Bundespräsident Steinmeier in Berlin empfangen. Am Dienstag nehmen Macron und Bundeskanzler Scholz an einer Sitzung des deutsch-französischen Ministerrates in Schloss Meseberg teil. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 24 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.