Wegen Trumps Handelspolitik

Sinnbild des Welthandels - ein Containerschiff. (picture alliance / Photoshot / YU FANGPING / Avalon)

Nach Angaben von Unionskanzlerkandidat Merz neigt Frankreichs Präsident Macron inzwischen doch dazu, das EU-Mercosur-Abkommen zu ratifizieren. Macron sehe, wie sich die Gewichte auf der Welt derzeit verschöben, sagte Merz im ARD-Fernsehen. Er erkenne, dass die Europäer jetzt sehr schnell Partner in der Welt bräuchten. Die Zahl derer, die sich aktuell meldeten und sehr schnell Freihandelsverträge machen wollten, sei noch nie so groß gewesen. Bayerns Ministerpräsident Söder warb bei seinem Besuch in Neu-Delhi für eine Freihandelszone zwischen Indien und der EU. Österreichs Bundeskanzler Stocker sprach sich in der FAZ für mehr Freihandel in den kommenden Jahren aus.

