Wirtschaftsweiser Werding

Der Wirtschaftsweise Prof. Dr. Martin Werding (picture alliance / Ute Grabowsky / photothek.de / Ute Grabowsky)

Wenn man einen Baustein herausnehme, würden die Reformpläne wie Dominosteine fallen, sagte Werding der "Rheinischen Post". Bundeskanzler Merz müsse verhindern, dass die Rentenreform in der Sommerpause zerredet werde. Der Wirtschaftsweise, der auch Mitglied der Rentenreformkommission war, sprach sich zudem dafür aus, die Zahl der Verbeamtungen zu senken. Lehrkräfte und Professoren müssten künftig keine Beamten mehr sein. Zudem sollten Reformen der gesetzlichen Rente wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung übertragen werden, betonte Werding.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.