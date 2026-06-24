Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Regierungsbefragung (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Den Bundestag rief er bei einer Regierungsbefragung im Parlament zur konstruktiven Mitarbeit auf. Ein gemeinsamer Erfolg und die dauerhafte Stabilisierung der Altersversorgung in Deutschland seien möglich. Der Kanzler sprach von einem großen Schritt hin zu einem neuen System der Altersvorsorge.

Merz und Arbeitsministerin Bas hatten am gestern 33 Vorschläge einer Kommission aus 13 Experten und Politikern zum Umbau des Rentensystems entgegengenommen. Sie streben eine möglichst unveränderte Umsetzung der Empfehlungen an, die unter anderem eine schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters vorsehen.

In einer Sitzung des Koalitionsausschusses in der kommenden Woche wollen sich die Spitzen von Union und SPD auf einen Zeitplan verständigen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.