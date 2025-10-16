Bundeskanzler Merz gibt eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab. (AP / Markus Schreiber)

In den nächsten Monaten und Jahren werde sich entscheiden, ob Europa eine eigene Wirtschaftsmacht bleibe oder zum Spielball anderer Mächte werde. Um weiter ein handelnder Akteur zu sein, müsse die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden, sagte Merz. Dafür müsse man unter anderem die Regulierungswut beenden und Verfahren beschleunigen.

Merz betonte, auch in der Sicherheitspolitik müsse Europa entschlossener werden. Friedensmacht zu sein, bleibe der Grundlage der EU. Frieden gelinge aber nur, wenn er mit Stärke unterlegt sei. Dies gelte wirtschaftlich, politisch, aber auch militärisch. Hier habe Deutschland eine Führungsverantwortung, meinte der Bundeskanzler. Europa könne nur stark sein, wenn das große Land in seiner Mitte stark sei.

Weidel (AfD) bezeichnet EU als Teil des Problems - Linke kritisiert Finanzrahmen der Kommission

Die AfD-Fraktionschefin Weidel bezeichnete die Europäische Union in der Debatte als Teil des Problems. Eine Lösung zur Verhinderung der illegalen Migration liege fern, zudem würden durch den Green Deal die Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit zerstört. Grünen-Fraktionschefin Dröge warf Merz eine ideologische Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene vor. Statt die Souveränität durch erneuerbare Energie zu fördern, setze die Bundesregierung auf den Import von fossiler Energie. Der Linken-Abgeordnete Pellmann kritisierte den Finanzrahmen der EU-Kommission. Dieser kürze erneut Mittel für Infrastruktur und erhöhe die Ausgaben für die Rüstung.

