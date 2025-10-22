Diplomatie

Bundeskanzler Merz (Michael Kappeler/dpa)

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Großbritanniens treffen am Nachmittag mit den Vertretern der sechs Westbalkan-Länder zusammen. Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien haben alle eine EU-Beitrittsperspektive. Die Beratungen finden im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses statt. Die Bundesregierung hatte dieses Format bereits 2014 gestartet, um die regionale Zusammenarbeit der Europäischen Union mit den Westbalkan-Staaten zu intensivieren. Inhaltlich geht es vor allem darum, die Rechtsstaatlichkeit in den Ländern sicherzustellen, aber auch um Themen wie wirtschaftliche Entwicklung, Bildung und Wissenschaft.

