Ukrainekrieg
Merz schlägt Genf als Ort für Treffen von Selenskyj und Putin vor

Bundeskanzler Merz hat Genf als Ort für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj und des russischen Staatschefs Putin vorgeschlagen.

    Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Bundeskanzler Friedrich Merz stehen an Rednerpulten.
    Die Schweizer Bundespräsidentin Keller-Sutter und Bundeskanzler Merz (AP Photo/Maryam Majd)
    Er werde die Schweizer Stadt am Donnerstag auf der Konferenz der sogenannten "Koalition der Willigen" empfehlen, sagte Merz nach einem Treffen mit der Schweizer Bundespräsidentin Keller-Sutter in Berlin. Diese erklärte sich einverstanden und betonte, es sei wichtig, dass 'diese Leute' überhaupt miteinander redeten und dass dieser Krieg beendet werden könne. Aber es werde natürlich davon abhängen, dass alle Parteien bereit seien, sich an den Tisch zu setzen.
    Merz ergänzte, dass es bei der Konferenz am Donnerstag auch um Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen werde.
    Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.