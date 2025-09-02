Ukrainekrieg

Die Schweizer Bundespräsidentin Keller-Sutter und Bundeskanzler Merz (AP Photo/Maryam Majd)

Er werde die Schweizer Stadt am Donnerstag auf der Konferenz der sogenannten "Koalition der Willigen" empfehlen, sagte Merz nach einem Treffen mit der Schweizer Bundespräsidentin Keller-Sutter in Berlin. Diese erklärte sich einverstanden und betonte, es sei wichtig, dass 'diese Leute' überhaupt miteinander redeten und dass dieser Krieg beendet werden könne. Aber es werde natürlich davon abhängen, dass alle Parteien bereit seien, sich an den Tisch zu setzen.

Merz ergänzte, dass es bei der Konferenz am Donnerstag auch um Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen werde.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.