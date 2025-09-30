Klausurtagung

Das Bundeskabinett trifft sich am Vormittag zu einer zweitägigen Kabinettsklausur. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

In der Villa Borsig will die Ministerrunde eine sogenannte "Modernisierungsagenda" verabschieden. Bundeskanzler Merz nannte als Schwerpunkte der Regierungsarbeit unter anderem einen Abbau der Bürokratie und Sozialreformen. Er sagte vor Beginn des Treffens, man müsse staatliche Leistungen überprüfen und sie effizienter sowie unkomplizierter machen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig betonte, sie erwarte konkrete Vorschläge. Keiner könne das Thema mehr hören, weil nichts passiere.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie erklärte, die Agenda wirke wenig ambitioniert. Sie müsse angesichts der dramatischen Lage der Wirtschaft deutlich beschleunigt werden, betonte BDI-Hauptgeschäftsführerin Görner. Von der Kabinettsklausur müsse ein Befreiungsschlag beim Bürokratieabbau ausgehen. Die Regierung sei in der Verantwortung, substanzielle und in der unternehmerischen Praxis spürbare Entlastungsvorschläge umzusetzen.

