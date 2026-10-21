Bundeskanzler Merz beim Berlin Global Dialogue. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Seine größte Sorge sei im Moment nicht die Wirtschaft, nicht Amerika und nicht China, sondern Russlands Versuche, die Gesellschaft zu destabilisieren, sagte Merz auf der Konferenz Berlin Global Dialogue. Er betonte, man müsse widerstandsfähig werden. Deshalb sei auch klar, warum Deutschland die Ukraine weiter in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angreifer unterstütze. Es sei nicht nur ein Krieg in der Ukraine, sondern ein grundlegender Angriff auf die gesamte politische Ordnung, die man nach 1990 erreicht habe, erklärte Merz.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.