Spannungen zwischen Europa und USA

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, europäische Unternehmen in Amerika hätten die dortigen Gesetze zu befolgen und würden gegebenenfalls mit drakonischen Strafen belegt. Genauso hätten amerikanische Unternehmen in Europa die hier geltenden Regeln zu akzeptieren.

Die EU hatte vor einigen Tagen eine Strafe in Höhe von 120 Millionen Euro gegen X verhängt und dies unter anderem mit einem Verstoß gegen Transparenzpflichten begründet. Der Eigentümer von X, Musk, sprach sich daraufhin für die Abschaffung der EU aus. Auch US-Präsident Trump kritisierte die EU-Strafe. Europa entwickelt sich in eine schlechte Richtung, sagte er vor Journalisten. Trump warf zudem europäischen Spitzenpolitikern Schwäche und Orientierungslosigkeit vor. Er verwies gegenüber dem Nachrichtenportal "Politico" auf eine aus seiner Sicht falsche Migrationspolitik und falsche Werte.

