CDU-Klausurtagung

Der CDU-Parteivorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz hat erneut bekräftigt, dass es unter ihm keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz will am Vormittag zusammen mit Generalsekretär Linnemann über die Ergebnisse informieren. Merz hatte am Samstag jegliche Zusammenarbeit mit der AfD erneut entschieden abgelehnt. Dagegen hatten mehrere ostdeutsche CDU-Politiker einen Strategiewechsel verlangt.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, von Notz, begrüßte die Haltung von Merz. Von Notz sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, es sei unvorstellbar, dass man von Seiten der CDU tatsächlich ernsthaft plane, die bestehende Beschlusslage zu revidieren. Das hieße, am eigenen Untergang mitzuwirken. Dagegen betonte Linken-Chefin Schwerdtner in derselben Zeitung, sie befürchte, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Brandmauer der CDU zur AfD fallen werde. Inhaltlich habe man sich ja schon sehr weit angenähert.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.