CSU-Parteitag in München

Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Parteitag der CSU in München (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Zu Beginn seiner Rede begrüßte Merz direkt nach Söder auch Bayerns Landtagspräsidentin Aigner namentlich. Damit löste er bei den Delegierten Jubel aus. Viele erhoben sich von ihren Sitzen. Söder hatte gestern erneut für Aigner als nächste Bundespräsidentin geworben. Die Haltung der CDU-Führung zu der Personalie ist aber unklar.

Merz wirbt erneut für Senkung der Stromsteuer für alle

Die Bundesregierung muss nach Ansicht von Bundeskanzler Merz im kommenden Jahr die Energiekosten in Deutschland für alle Verbraucher senken. Entsprechend äußerte der CDU-Vorsitzende sich in seiner Rede. Bundesfinanzminister Klingbeil hatte zuletzt erklärt, die erwarteten höheren Steuereinnahmen reichten nicht aus, um eine Steuersenkung zu finanzieren. Merz mahnte die SPD zur raschen Umsetzung der Reformen in der Koalition. Er verwies ⁠darauf, ⁠dass die Debatten darüber das ganze Land aufwühlten. Der Kanzler sagte weiter, man sollte stolz auf Deutschland sein können. Deutschland sei nach wie vor ein Land ‌mit außergewöhnlichen Stärken. Er hob die Zusammenarbeit von CDU und CSU hervor. Man müsse zusammenstehen, um das Land vor Extremisten von ganz links und ganz rechts zu bewahren. Zudem warnte er vor Russland als Bedrohung von außen.

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Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.